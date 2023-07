Investidor brasileiro está interessado na Troller e quer gerar 500 empregos diretos

Investidor brasileiro que possui interesse em assumir a operação da Troller, encerrada pela Ford no fim de 2021, está com negociações em andamento junto ao Banco do Nordeste (BNB) para angariar os recursos necessários ao projeto.

Caso seja concretizado, a nova operação deve gerar 500 empregos diretos inicialmente, com possibilidade de novas contratos ainda no curto prazo. As informações são do secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho.

Conforme o gestor público, o próprio Estado está acompanhando a avaliação de crédito do BNB e solicitou à instituição bancária celeridade no processo, tendo em vista a importância do investimento para a economia cearense.

"Quem nos procurou foi um investidor brasileiro que está buscando viabilizar o crédito com o Banco do Nordeste. Tudo que está ao alcance do Governo do Estado já foi feito para que esse investimento possa acontecer no nosso Estado", garante.

Salmito ainda detalhou que o projeto prevê a fabricação de um veículo semelhante ao modelo da Troller, além da compra do imóvel e do maquinário instalado no local, pertencentes a Ford.

"Estamos aguardando, já nos comunicamos inclusive com o BNB para, dentro das regras, acelerar esse crédito e fazer acontecer o investimento, que é importante para o nosso Estado e para nossa economia", ressalta.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, valorizou o encontro ocorrido com o investidor, e refletiu que é preciso aproveitar a oportunidade para pensar em mais políticas de incentivo junto ao setor industrial.

"Acho que toda indústria que se abre a gente tem que bater palmas. A gente já conversou (com o investidor) em conjunto com o estado. Fico muito feliz, é um investidor que está pensando no futuro, apostando nesse novo produto e a gente tem que bater palmas, jogar o tapete e receber com os maiores méritos possíveis".

A fábrica da Troller está localizada no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.