Carro elétrico da BYD já encosta em Corolla e HB20 em vendas no Ceará

Os carros elétricos começam a cair, de vez, no gosto dos cearenses. O BYD Dolphin, lançado no meio do ano passado no Brasil, obteve marca expressiva de vendas em dezembro.

Dados da Fenabrave (Federação das Revendedoras de Veículos) apontam que foram comercializadas no Ceará 95 unidades do carro elétrico, no mês passado, o que já o coloca próximo do desempenho de modelos consagrados como o Corolla (Toyota), que somou 100 unidades, e o HB20 (Hyundai), cujas vendas totalizaram 99.

Com o resultado de dezembro, o Dolphin já figura entre os 15 carros mais vendidos do Ceará (veja ranking abaixo), considerando apenas o apurado do último mês de 2023. No consolidado do ano, essa comparação seria desfavorável, afinal, as vendas do modelo só foram iniciadas no segundo semestre.

De julho a dezembro, os consumidores cearenses adquiriram 244 exemplares do carro. No ano, o campeão de vendas da montadora chinesa foi o Song Plus, cujas vendas escalaram mês a mês. No total, foram 266 em 2023.

Considerando todos os modelos, a BYD vendeu 638 veículos no Ceará ao longo do ano passado, número que tende a crescer em 2024. Globalmente, a empresa já ultrapassou a Tesla em vendas, tornando-se a maior companhia de carros elétricos do mundo.

Carros mais vendidos do Ceará em dezembro

Creta (Hyundai): 310 Onix (GM): 292 Tracker (GM): 205 Onix Plus (GM): 171 Kwid (Renault): 131 Polo (VW): 125 Mobi (Fiat): 109 Argo (Fiat): 109 Cronos (Fiat): 105 Compass (Jeep): 101 Corolla (Toyota): 100 HB20 (Hyundai): 99 TCross (VW): 97 Dolphin (BYD): 95 Fastback (Fiat): 87

