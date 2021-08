Ceará pode se tornar 'centro de excelência' para mercado mundial de hidrogênio verde, diz Frischtak

O Ceará tem o potencial de se tornar uma referência no mercado de hidrogênio verde no Brasil e no mundo, considerando o ambiente de negócios criado no Estado e o trabalho de atração e incentivo voltado para empresas do setor de energias renováveis. A perspectiva foi apresentada por Cláudio Frischtak, fundador e sócio-gerente da Inter.B Consultoria Internacional de Negócios, diretor da Internacional Growth Center (LSE) e Ex-Principal Economist do Banco Mundial para Indústria e Energia.

Ele participou do webinar "O ambiente de Negócios no Brasil e o potencial de atração de investimentos do Ceará", realizado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag).

O evento ainda contou com a presença de Flávio Ataliba, secretário executivo de planejamento do Estado; Maia Júnior, secretário de desenvolvimento econômico e trabalho do Ceará; e Carlos Prado, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Frischtak elogiou o ambiente de negócios criado no Ceará ao longo dos últimos anos, considerando todos os esforços governamentais de continuidade de boas políticas públicas, mesmo com trocas de comandos partidários no Governo do Estado.

O cenário, segundo ele, deverá ser fundamental para o trabalho de atração de empresas dispostas a investir no mercado local, mesmo com as incertezas notadas ao nível nacional, gerada por crises econômicas e descontinuidade de políticas públicas.

Com o trabalho de atração de empresas de energias renováveis, Frischtak projetou que o Ceará deverá se transformar em um centro de excelência para o mercado de hidrogênio verde.

Cláudio Frischtak ex-Principal Economist do Banco Mundial para Indústria e Energia Esse trabalho com hidrogênio verde e o mapa solar, que já é algo fantástico, no Ceará, pode fazer com que o Brasil saia na vanguarda desse novo mercado de energias renováveis, com o Estado sendo um centro de excelência e levando esse potencial para o resto do Brasil e do mundo", disse.

Segurança jurídica

Sobre a criação de um bom ambiente de negócios, o ex-economista do Banco Mundial comentou que os governos, de todos os níveis, precisam manter esforços para apresentar aos investidores um cenário de estabilidade e segurança jurídica.

Ele disse ainda que o Brasil tem apresentado poucos pontos positivos nesse setor, apontando como exemplo a última reforma tributária apresentada pelo Governo Federal, que atualiza alguns detalhes da cobrança do Imposto de Renda, por exemplo.

"Em primeiro lugar, o mais importante é a segurança jurídica. É muito importante para um bom ambiente. Inversamente, a insegurança penaliza o país, o estado, as empresas e as famílias. E o nosso país não é conhecido por um grau elevado por uma segurança jurídica", disse.

Cláudio Frischtak ex-Principal Economist do Banco Mundial para Indústria e Energia Hoje, a gente ainda tem a discussão do Imposto de Renda que gera outra insegurança jurídica, porque gera uma outra novidade para empresas se adaptarem", completou.

Continuidade e segurança jurídica

Frischtak ainda reforçou os trabalho de continuidade de políticas públicas em governos em todos os níveis: federal, estadual e municipal. Ele criticou a disposição de partidos e mandatários que promovem a descontinuidade total de bons projetos apenas por uma questão política ou pessoal.

"Quando tudo muda com um novo governo, é muito ruim. Reinventar a roda a cada novo governo é ruim, é preciso dar continuidade ao que está dando certo e mudar o que não está dando certo. Mudar por mudar com intuito de colocar a própria marca não é algo bom em lugar nenhum do mundo", comentou.