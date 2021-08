Americanas inicia negociação para compra da Marisa, diz site

A Americanas e a Marisa iniciaram as tratativas para uma possível venda da rede de vestuário, informou o Valor Econômico. A aquisição ocorreria por troca de ações e uma parte em caixa, no esboço inicial da conversa entre as gigantes varejistas.

De acordo com a publicação, ainda não há memorando ou contrato assinado sobre a transação, mas os assessores financeiros das duas partes já estão a postos.

Alta de 13%

Diante das notícias sobre a possível venda, a Marisa, registrada na bolsa brasileira com o código AMAR3, era negociada a R$ 8,32 por volta de 10h30, alta de 13%.

No primeiro trimestre deste ano, sob o baque da segunda onda da pandemia de coronavírus no Brasil, a Marisa viu suas vendas caírem 30% ante igual período do ano anterior, 2020. O prejuízo líquido foi de R$ 53,4 milhões.

