Ceará é o sexto estado com mais bilionários do Brasil somando R$ 48,71 bilhões em patrimônio

Na lista da Forbes divulgada na última sexta-feira (1º), o Brasil conta, em 2023, com 280 bilionários. Desse total, 17 estão no Ceará, colocando o Estado na sexta posição com o maior número de pessoas com fortuna de R$ 1 bilhão ou mais.

Somados, os patrimônios dos bilionários cearenses chegam a R$ 48,71 bilhões. Esse montante é superior ao dos demais super-ricos juntos das regiões Norte e Nordeste que aparecem na lista.

Com relação a 2022, o número de bilionários cearenses aumentou de 16 para 17. Entrou para o grupo José Roberto Nogueira e família, um dos donos da Brisanet, empresa de telecomunicações. Os demais nomes da lista seguem basicamente nas mesmas posições do ano passado.

O destaque fica para Mário Araripe e família, de 68 anos, fundador e controlador da Casa dos Ventos, empresa do ramo de energias renováveis.

Em 2022, ele também ficou na ponta como o cearense com a maior fortuna do Estado e, em relação ao ranking nacional, subiu quatro posições: de 25º para 21º, com montante estimado em R$ 13,9 bilhões.

Araripe foi ainda um dos fundadores da Troller, uma das únicas marcas brasileiras de automóveis. Foi vendida em 2007 para a estadunidense Ford e descontinuada em 2021.

Saúde, alimentos, farmácias, finanças e educação são os ramos dos demais bilionários do Ceará. A família controladora da M. Dias Branco é a que tem o maior número de membros no ranking dentre os cearenses: seis pessoas.

Além de Maria Consuelo Leão Dias Branco, de 88 anos, 3ª pessoa com a maior fortuna do estado e a mulher mais rica dentre as cearenses, com R$ 5,05 bilhões, cinco filhos dela com Ivens Dias Branco (1934 – 2016), fundador do conglomerado de alimentos, também aparecem na lista, com patrimônio estimado em R$ 1 bilhão cada.

TOPO FEMININO

Pela primeira vez desde que o ranking da Forbes começou a ser realizado, a lista é liderada por uma mulher: Vicky Safra.

Aos 71 anos, ela é viúva e herdeira do banqueiro Joseph Safra (1938 – 2020), fundador do Banco Safra. Com a mudança de critérios da revista dos Estados Unidos, ela pôde ser incluída e considerada a pessoa com a maior fortuna do Brasil: R$ 87,8 bilhões.

Vicky Safra é nascida na Grécia, mas é naturalizada brasileira. Ao todo, 11 pessoas de outras nacionalidades, mas que têm a cidadania do Brasil, estão no ranking da Forbes. Cinco não têm a origem declarada (ND).

O Estado de São Paulo domina a lista com o maior número de bilionários: 105, o que representa 37,5% de todo o País. O Rio de Janeiro vem na segunda posição, com 40 pessoas com fortuna de R$ 1 bilhão ou mais.

Santa Catarina (35), Rio Grande do Sul (20) e Minas Gerais (19) vêm logo atrás. O ranking da Forbes conta com bilionários de 14 estados do Brasil, um pouco mais da metade das unidades federativas nacionais.

Veja a lista do número de bilionários por estado: