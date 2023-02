Ceará deve receber mais de 130 mil turistas no feriado de Carnaval; confira principais destinos

As expectativas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) são positivas com relação à chegada de turistas no estado no feriadão de Carnaval. A estimativa é que o Ceará receba 133 mil viajantes no feriado, um aumento de 18,8% em relação aos 112 mil recebidos no ano passado.

Este é o primeiro ano com festas de rua nos quatro dias de folia após a pandemia. De acordo com a Setur, o impacto econômico deve ser de R$ 292,5 milhões de receita direta em toda cadeia produtiva do turismo, um crescimento de 41,2% em relação ao mesmo período de 2022.

Também há perspectivas positivas em relação à geração de emprego. O SINE/IDT está disponibilizando 1.226 oportunidades para o período, sendo a maior parte delas para o segmento de bares e restaurantes, que incluem cozinheiros, auxiliares de cozinha, garçons e profissionais da limpeza.

A projeção da Associação das Barracas da Praia do Futuro é de um crescimento de oportunidades no segmento de alimentação. A associação vai abrir 400 novos postos de trabalho para quem tem interesse em atuar nos estabelecimentos, um incremento de 20%.

“Os números que levantamos são bastante positivos. O Carnaval é uma festa linda, democrática e muito importante para o turismo, com impacto em toda sua cadeia produtiva, gerando mais emprego e renda, percebe a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.

"O turismo no Ceará, assim como em todo o Brasil, tem uma contribuição imensa na economia e, ao longo dos quatro dias de festa, apostamos que isso será confirmado”, acrescenta.

Ocupação hoteleira

A ocupação da rede hoteleira nos quatro dias de Carnaval deve ser de 87,1%, de acordo com o Departamento de Estudos e Pesquisas da Setur. São esperadas cerca de 57.172 famílias, que devem se hospedar e permanecer na capital para aproveitar a programação carnavalesca e cultural.

A ocupação hoteleira será distribuída em flats (89,3%), seguida por hotéis (88,5%), albergues (81,7%) e pousadas (78,4%).

O levantamento identificou ainda que, em boa parte dos flats e hotéis, as taxas de ocupação podem chegar a 100%.

Principais destinos

Jericoacoara lidera o ranking dos locais mais buscados, com 96,6% da preferência dos turistas. Em seguida, vem Guaramiranga, com 93,3%, Canoa Quebrada (90,5%), Cumbuco (89,5%), Flecheiras/Mundaú (88,2%), Porto das Dunas (88,1%) e Praia das Fontes/Morro Branco (82,5%).

Fortaleza também se destacou, apontada como o destino mais procurado por turistas brasileiros durante todo o ano de 2022. Além disso, a capital ainda figura entre as dez cidades mais procuradas para o período carnavalesco deste ano, segundo dados de uma das maiores agências de viagens online do Brasil.

