A taxa de turismo para entrar em Jericoacoara fica mais cara a partir desta quarta-feira (1º). Para acessar a vila, agora será cobrado R$ 41,50 por visitante para uma estadia de até dez dias no local. Caso exceda esse período, a cobrança será de R$ 4,15 por pessoa.

A mudança foi anunciada pela Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara nesta quarta. Anteriormente, a taxa era de R$ 30 por sete dias e R$ 3 por dia excedente.

Turistas podem gerar a taxa pela internet ou presencialmente no Posto do Turismo na entrada da vila. Segundo a Prefeitura, o valor é para "proteger, manter e cuidar do patrimônio natural da vila de Jericoacoara".

Isenções

Há isenções da taxa, previstas no artigo 4º do decreto nº 044/2017. A isenção deve ser comprovada na entrada da vila, mediante documentação.

Veja quem está isento:

Portadores de deficiência mediante apresentação de laudo médico e documento oficial com foto;

Crianças até 12 anos de idade mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento oficial com foto;

Idosos acima de 60 anos de idade mediante apresentação de documento oficial com foto;

Domiciliados e residentes do Município de Jijoca de Jericoacoara mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de endereço do município;

Trabalhadores da vila de Jericoacoara mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovação de vínculo empregatício.