Ceará soma 13 mil vagas de estágio no 1º trimestre de 2024; veja números por estado

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) apontou que o Ceará acumulou 13 mil vagas de estágio no primeiro trimestre deste ano. As estatísticas por estado foram apresentadas pela organização nesta quarta-feira (15), junto a um levantamento inédito que aponta que o volume de vagas de estágio deve crescer 11% neste ano de 2024.

O interior de São Paulo é a região com o maior número de vagas, com 116,9 mil estagiários ativos, seguido da capital paulista e da Região Metropolitana, com 112,4 mil vagas ocupadas. Estão na sequência as regiões: Nordeste (94,7 mil), Centro-Oeste (36,1 mil), Norte (35,8 mil) e Distrito Federal (29,1 mil).

Segundo Mônica Vargas, superintendente nacional de Operações e Atendimento do CIEE, comparando os dados de inserção dos estagiários nas empresas, nos mesmos períodos de 2023 e 2024,é possível perceber que, neste ano, os indicadores estão melhores.

"O universo de estudantes é extenso e há a possibilidade das empresas procurarem abrir vagas que incentivem o processo de inserção. Quando as empresas abrem bons programas de estágio, elas oxigenam a sua base de funcionários para que, depois, haja uma progressão de carreira", afirmou a representante.

Veja o ranking dos estados com maior número de estagiários ativos

São Paulo: 229,4 mil

Bahia: 38,3 mil

Distrito Federal: 29,1 mil

Rio Grande do Norte: 13,3 mil

O estudo do CIEE observou ainda que, dentre as áreas que mais empregam estagiários no País, estão: administração, educação, jurídica, contabilidade e marketing.

Números variam de acordo com cenário econômico

De acordo com Mônica Vargas, os números de vagas ocupadas de estágio estão diretamente associados ao cenário econômico do Brasil.

Humberto Casagrande, CEO do CIEE, ressaltou a importância de priorizar a inserção de jovens no mercado. "Sabemos o quanto o estágio é importante para o jovem e para as empresas. As que são permeáveis aos jovens, acabam se modernizando e aprendendo novas formas de se comunicar e viver experiências com a sociedade. Nosso intuito é incentivar cada vez mais a contratação de estagiários", afirmou.