Brex, fintech de bilionário que fechou Noronha para casar, demite 282 funcionários

Fundada por brasileiros nos Estados Unidos, a Brex desligou 282 funcionários, nesta terça-feira (23). A fintech ganhou notoriedade após Henrique Dubugras, um dos CEOs, ter alugado instalações no arquipélago de Fernando de Noronha para o casamento em 2023.

Em comunicado, Pedro Franceschi, um dos cofundadores da empresa, informou que os desligamentos foram causados pelo crescimento repentino e por a companhia servir "menos de 1% do mercado".

A hard day at @brexHQ. Feeling so grateful for the folks that helped us build Brex into what it is today. https://t.co/QukSRp4byq