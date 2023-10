Casamento milionário em ilha tem festa de 4 dias e aluguel de forte a R$ 100 mil, veja detalhes

Avaliado em R$ 10 milhões, o casamento do bilionário Henrique Dubugras com a engenheira de software Laura Fiuza será realizado na tarde deste sábado (7), em um dos pontos turísticos mais importantes de Fernando de Noronha. Com mais de 285 anos, o Forte dos Remédios será o palco da cerimônia, que conta com 400 convidados.

Veja também

Conforme informado pelo G1, o local histórico é administrado por um consórcio de empresas privadas, que paga R$ 238 mil por mês ao Governo, tendo, assim, o poder de explorar comercialmente o espaço.

A gestão, inclusive, suspendeu a visitação do ponto turístico por dez dias, alegando que o local receberia manutenções programadas e um evento privado. A realização da celebração foi autorizada pela Administração da ilha e pelo Instituto Chico Mendes de Conversação da Biodiversidade (ICMBio).

Para alugar o Forte dos Remédios, é necessário que o interessado esteja disposto a desembolsar R$ 100 mil por dia, segundo a direção do consórcio.

CONHEÇA O LOCAL

Construído por portugueses sobre as ruínas de um antigo forte holandês, o Forte de Nossa dos Remédios foi erguido em 1737, de acordo com informações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A entidade, inclusive, tombou a construção na década de 1960. Em 2012, o forte passou por suas intervenções mais recentes, quando as muralhas e coberturas da edificação receberam uma obra de consolidação emergencial.

Com vista paradisíaca, o espaço tem capacidade para receber 1.200 pessoas, atestada pelo Iphan, e é considerado como um dos cartões postais da ilha pernambucana.

CASAMENTO MILIONÁRIO

Nos últimos dias, a união de Dubugras e Fiuza tem movimentado a internet devido aos detalhes pouco comuns do evento. A celebração, por exemplo, fechou pousadas luxuosas para recepcionar os convidados ilustres, que incluem nomes como o do magnata Bill Gates, segundo o Metrópoles.

Além disso, o casal ainda alugou um bar, fretou barcos para passeios, e contratou a banda Maroon 5 e o DJ Alok para animar a festa.

OS NÚMEROS DA FESTA

Quatro dias de festas, com previsão de 400 convidados;

Aluguel do Forte dos Remédios, estimado em R$ 100 mil por dia, onde será realizada a cerimônia, no sábado (7);

20 toneladas de insumos - incluindo alimentos, louças, pratos, equipamentos de som, Iluminação e decoração - transportados de navio para Fernando de Noronha a um custo estimado em R$ 50 mil;

Uma empresa aérea fez três voos exclusivos para transportar convidados e pessoas que estão trabalhando nos eventos;

Uma aeronave de carga pousou na ilha carregada com as flores utilizadas na decoração;

Um helicóptero e dois aviões de pequeno porte também estão mobilizados no aeroporto de Fernando de Noronha para atender o evento;

As principais pousadas de Fernando de Noronha estão com ocupação de 100% com a hospedagem dos noivos, convidados e profissionais que estão atuando no casamento.

PREPARATIVOS

As quatro hospedagens mais caras do arquipélago foram fechadas apenas para o casório: a Pousada Maravilha, o Nannai e a pousada Akanã – cujas diárias custam a partir de R$ 3.400, dependendo da temporada da viagem, de acordo com o G1.

Além delas, outras pousadas de padrão superior, com diárias entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, também estão com 100% de ocupação com parte dos convidados do evento. Cada convidado está pagando a própria hospedagem.

Muitos profissionais envolvidos na festa estão vindo de fora da Ilha. A alimentação do casamento está sob responsabilidade de um buffet de São Paulo. Todos os insumos do casamento, incluindo alimentos, louças, pratos, equipamentos de som, Iluminação e decoração - chegaram de navio. Ao todo, foram cerca de 20 toneladas transportadas. Um custo de R$50 mil só para trazer os insumos e equipamentos.

Conforme o G1 apurou, cada trabalhador do casamento receberá R$ 250 por turno, sendo proibido o uso de telefones celulares, brincos e qualquer outro adereço. As mulheres serão maquiadas por um profissional da equipe do casamento.

Serão quatro dias de festas. O primeiro evento aconteceu na quarta e o último está previsto para acontecer neste sábado à tarde.

No convite, ao qual o g1 teve acesso, a indicação de "dress code" informava que todas as pessoas deveriam estar vestidas com roupas da cor branca.