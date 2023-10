Quem é Laura Fiuza, noiva de bilionário que fechará Fernando de Noronha para casamento

Discreta e sem muitas informações na internet, Laura Fiuza é noiva de Henrique Dubugras, jovem bilionário brasileiro de 27 anos, que fechou parte da ilha de Fernando de Noronha para o casamento, neste sábado (7). Conforme o perfil do Facebook de Fiuza, ela é engenheira de Software, formada na Universidade do Sul da Califórnia, na cidade de Los Angeles.

A jovem iniciou o mestrado em Ciência da Computação na Universidade de Stanford, mas não concluiu. Ela é natural de São Paulo e mora em São Francisco, com Henrique.

Ainda conforme a rede social da Meta, o casal iniciou relacionamento em 2018. Conforme o LinkedIn, ela já atuou em três empresas do Vale do Silício: Y Combinator, Replit e OpenSea. O perfil de Laura no Instagram é fechado.

Veja também

Conheça o bilionário Henrique Dubugras

Henrique Dubugras é um jovem bilionário de 26 anos e uns dos fundadores da Brex, empresa que oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. Ele divide o comando da empresa com Pedro Franceschi.

Em 2022, ele entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929, mas saiu da relação em 2023.

O pedido de casamento do casal foi publicado em dezembro de 2021, no X, antigo Twitter, na Cidade do Cabo, na África do Sul.

Ele tem uma fortuna estimada em US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões conforme a cotação atual).

Casamento em Fernando de Noronha

O brasileiro bilionário fechou pontos turísticos da ilha de Fernando de Noronha por mais de 10 dias para realizar a cerimônia de casamento com a cientista da computação Laura Fiuza.

Marcado para o próximo sábado (7), o evento foi avaliado em mais de R$ 10 milhões e tem entre os possíveis convidados o fundador da Microsoft, Bill Gates. Além disso, a festa terá como atrações a banda Maroon 5 e o DJ Alok.

A festa contará com 600 convidados e todos ficarão hospedados em pousadas luxosas na ilha. O casal também teria alugado um bar exclusivamente para receber os convidados e ainda fretado barcos para passeios.