Atores viajam para Bahia e iniciam gravações do remake de ‘Renascer’

Alguns atores da Globo já viajaram para Ilhéus, Interior da Bahia, para dar início às gravações do remake de “Renascer”, trama de 1993. O folhetim estreia na TV em janeiro de 2024, no lugar de “Terra e Paixão”. As informações são do “F5”.

Humberto Carrão é um dos artistas que já está em solo baiano. Ele fará o papel de José Inocêncio jovem. Na segunda fase, o personagem será de Marcos Palmeira.

Juan Paiva, que será João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva, também já está no Nordeste. Nos próximos dias chegam Juliana Paes, que fará Jacutinga, e Theresa Fonseca, que será Mariana, papel polêmico que foi de Adriana Esteves.

Veja também

As filmagens iniciam na segunda-feira (9), e vão até antes do Natal.

O roteiro do remake é assinado por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção.