Novela Rebelde chega ao catálogo da Globoplay em novembro

A Globoplay confirmou que a novela Rebelde chega ao catálogo do streaming em novembro. O anúncio veio nesta quarta-feira (4), dia em que se comemora o chamado "Dia Mundial do RBD".

"A primeira temporada chega em novembro por aqui", informou a plataforma por meio do X, o antigo Twitter.

O "Dia Mundial do RBD" celebra o primeiro episódio da novela, exibido há 19 anos, no México. "Em pleno #DiaMundialRBD e eu pensando por que nenhum streaming tem Rebelde sem cortes e com a opção de áudio original... ainda!", escreveu o serviço em um post misterioso antes do anúncio oficial.

Nas respostas da publicação, fãs ficaram fervorosos: "SOCORRO", escreveu o perfil "fan account" @rbrmaniaco, que tem 260 mil seguidores. Perfis oficiais de empresas também comentaram o post.

A Globoplay adquiriu parte de produções da Televisa, emissora que produziu Rebelde, em 2021. A trama não está disponível em nenhuma plataforma de streaming desde 2016, quando a Netflix a tirou do catálogo.

Turnê do RBD

Parte dos protagonistas da novela formaram o grupo RBD, de enorme sucesso fonográfico mundial. O grupo chega ao Brasil em pouco mais de um mês para uma série de dois shows no Rio de Janeiro e seis em São Paulo, em novembro.