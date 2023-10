Andressa Urach volta a se internar e passa por nova cirurgia

Andressa Urach, de 35 anos, foi às redes sociais, na tarde dessa terça-feira (3), para informar os fãs que estava internada para realizar um novo procedimento. A modelo contou que deve remover o cateter que usou após passar por cirurgia de emergência e outro procedimento dias depois, em setembrp.

A eterna vice-Miss Bumbum relembrou seu estado de saúde. "Como eu estou com pielonefrite, que é uma infecção no rim, o médico falou que era melhor fechar o cateter dentro e a gente só poderia retirar depois de controlar a infecção", disse a famosa.

“Acredito que eu devo ficar anestesiada e devo ficar umas três horas até acordar da anestesia. A cirurgia vai acontecer daqui a pouco, mas eu já cheguei antes pra me preparar”, acrescentou.

A loira fez Storie no Instagram mostrando que o filho, Arthur Urach, estava com ela no hospital, para acompanhá-la no procedimento. No vídeo, ela também ressaltou a mudança no visual do rapaz, que descoloriu o cabelo. "Achava que ia ficar bem amarelo, mas não. Gostei, ficou bem branquinho", disse a mãe.