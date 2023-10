Filho de Fabiana Karla troca nutrição por teatro: 'quero conseguir as coisas pelo meu mérito'

Samuel Simões, 23 anos, filho da atriz Fabiana Karla, que já fez bastante sucesso na internet, revelou em entrevista que desistiu da carreira como nutricionista e agora se dedica ao teatro. Morando no Rio de Janeiro, o jovem conta com mentoria da atriz e diretora Andrea Avancini e aulas livres na Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

“Cresci nas coxias do teatro com minha mãe, então nunca saí 100% desse meio. E quando você é criança, você vê as coisas de forma diferente. Estou aprendendo muito com ela. Estou fazendo teatro também, mas o audiovisual é o meu foco principal”, disse Samuel, à “Quem”.

“Se já chegar na metade do que minha mãe é, já estou feliz. É claro que cada um tem a sua estrela, mas ela é a minha primeira e a maior inspiração”, acrescentou ele.

Samuel faz sua estreia no cinema no próximo filme da mãe, que tem contrato com o Prime Video. “Minha mãe me dá suporte financeiro, moro com ela, ela me apresenta às pessoas e não posso ser besta de descartar oportunidades, mas quero conseguir as coisas pelo meu mérito. E não passar por cima de alguém para poder conseguir isso. Até porque, quando a pessoa for me contratar, ninguém vai me contratar por caridade, por ser filho de quem sou. É o CNPJ dela que tá em jogo”, contou.