Chris Hemsworth faz mudança em rotina de exercícios após teste apontar que ele pode ter alzheimer

O ator Chris Hemsworth fez um teste genético que identificou que ele tem duas cópias do gene APOE e4, que está ligado a um risco aumentado de doença de Alzheimer. O resultado do exame foi exibido no "Limitless with Chris Hemsworth”, a série de documentários do canal Nat Geo sobre longevidade.

“Você está constantemente pensando que viverá para sempre, especialmente quando jovem. Então, saber que isso poderia ser o que poderia acabar com você foi tipo, uau, isso meio que me surpreendeu”, disse Chris no programa.

“Foi um bom chute na bunda e um lembrete para fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ter a melhor chance de lutar. Qualquer trabalho que estou fazendo para a saúde do meu cérebro beneficia o resto do meu corpo. Nós o transformamos em algo positivo”, acrescentou.

Após o teste, o intérprete de Thor decidiu fazer uma mudança na sua rotina de exercícios.

“Sempre fui muito consistente em meus comprometimentos com exercícios. Mas ultimamente eu passei a compreender a importância real de reservar tempo para mim, sem nenhuma voz ou estímulos externos”, afirmou o ator ainda, em entrevista à “Men’s Health”.

Chris é casado com a atriz Elsa Pataky e pai de três filhos, India, de 11 anos, e dos gêmeos Sasha e Tristan, de 9.