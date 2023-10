Jojo Todynho celebra resultados de cirurgia bariátrica: ‘isso era apertado em mim’

Jojo Todynho está curtindo uma viagem pelo México e celebrou no Instagram os resultados de sua cirurgia bariátrica. A cantora passou pelo procedimento no início de agosto.

A artista aparece no vídeo usando um conjunto de blusa e calça branca, e mostra como as peças estão largas. “Mais um conjunto que vai para o bazar. Olha aqui, a largura, amarrado. Isso aqui era apertado em mim. Olha isso. Largo”, diz ela nas imagens.

A artista ainda relatou nos Stories que a cirurgia lhe proporcionou independência. “Melhor escolha que fiz na minha vida. Você vê pequenas coisas assim, você colocar uma sandália, se vestir sozinha, isso é gratificante! Para as pessoas pode até ser algo supérfluo, mas para mim não. Para mim, é uma evolução muito boa”.

Jojo também contou que devido à cirurgia tem constantes engasgos, e que ainda não aprendeu a lidar com eles. “Eu ainda tenho que aprender a lidar com isso, eu não sei ainda. Com os engasgos. É horrível. Você se engasga com saliva, com tudo”.