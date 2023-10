Faustão dá primeira entrevista para a TV após transplante de coração

Após passar por um transplante de coração, no fim do mês de agosto, o apresentador Faustão gravou uma entrevista, nessa quinta-feira (5), para a RecordTV. Ele conversou com a jornalista Fabíola Reipert para o programa Balanço Geral SP e para o Domingo Espetacular.

Um trecho da entrevista será exibido já nesta sexta-feira (6), no programa comandado por Reinaldo Gottino. A íntegra da conversa, gravada na casa de Faustão, será revelada na revista eletrônica comandada por Sérgio Aguiar e Carolina Ferraz no domingo (8).

Na entrevista, conforme o F5, Faustão falou sobre os problemas de saúde que enfrentou, da gratidão à família do doador e da possibilidade de voltar à TV.