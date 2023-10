Morre Keith Jefferson, de 'Django Livre', aos 53 anos; morte foi anunciada por Jamie Foxx

Pelas redes sociais, Jamie Foxx confirmou, nesta sexta-feira (6), a morte do ator Keith Jefferson, com quem contracenou em “Django Livre”. O artista havia sido diagnosticado com câncer.

Muito próximos, os dois aparecem juntos na imagem publicada por Fox, que escreveu: "Isso dói. Keith, você não foi nada além de graça absoluta, durante toda a sua vida, seu coração é puro, seu amor é imensurável, você foi uma alma incrível. Todos nós sentiremos muito a sua falta. Vai levar muito tempo para isso sarar. Adeus meu amigo. Eu te amo".

Nos comentários da postagem, diversos perfis deixaram mensagens de solidariedade para o ator. “Oh, Jamie! Eu me sinto tão abençoada por ter conhecido ele. Que ele esteja em paz e livre da dor. Que pessoa especial e linda Keith era!”, comentou uma usuária.

Em outra publicação, o ator chegou a revelar que conheceu o colega de profissão na faculdade e que está sofrendo com a partida do amigo.

“Tudo dói agora. Estou tendo dificuldade em olhar essas fotos, revivendo as memórias de nós nos divertindo muito. Vou sentir sua falta, cara, vou sentir sua falta. Desde que nos conhecemos na faculdade, você tem sido uma alma incrível. Descanse em paz”, disse Jamie.

CÂNCER

No início de agosto, Keith surpreendeu os seguidores ao revelar que havia sido diagnosticado com câncer, em uma publicação emocionante.

“Às vezes, Deus lhe dará um desafio e deixará que você o resolva. Quando fui diagnosticado com câncer pela primeira vez, tive que parar, fazer uma pausa e não quis compartilhar com ninguém. [...] Hoje, finalmente estou em condições de compartilhar porque minha fé está ficando mais forte. Tenho uma família amorosa e os melhores amigos do mundo inteiro”, escreveu.

O artista ainda utilizou a postagem para agradecer o apoio da mãe e de Jamie Foxx, e pedir que os admiradores não esquecessem de ter fé.

Além de “Django Livre”, Jefferson também integrou o elenco de diversas produções, “Era uma Vez em… Hollywood” e “Os Oito Odiados”.