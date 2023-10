Pai de Juliana Paes recebe alta hospitalar e atriz comemora: 'muito aliviada'

A atriz Juliana Paes compartilhou com os seguidores a notícia de que seu pai, Carlos Henrique Paes, recebeu alta do hospital nessa quarta-feira (4). O idoso foi diagnosticado com pneumonia e sepse, uma condição agravada por comorbidades já existentes, como o Alzheimer, e chegou a ficar intubado.

"Estou muito aliviada hoje. Ele teve alta ontem. A programação era sair daqui e ir visitá-lo no hospital. E eu não vou precisar, vou visitá-lo diretamente em casa, e eu estou muito feliz com isso, porque foi sério. Ele inspira cuidados ainda, mas está bem agora", disse a artista em entrevista à revista Quem durante um evento em São Paulo nesta quinta-feira (5).

Por meio das redes sociais, Rosana Paes, irmã da atriz, também celebrou a melhora no quadro de saúde do pai e agradeceu as orações dos amigos e da família. "Glória a Deus meu paizinho teve alta do hospital, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada a todos os amigos e família pelas orações, estamos muito felizes", escreveu ela nos Stories do Instagram.

Internação

Na última segunda-feira (2), Juliana Paes negou os rumores de que estaria internada e intubada. Por meio de um vídeo, ela disse aos seguidores que está bem e esclareceu que o motivo de suas visitas frequentes a hospitais é o estado de saúde do pai.

Segundo o relato da artista, Carlos Henrique Paes estava passando por uma situação médica delicada, tendo sido internado e submetido à intubação devido a complicações de saúde.

"Eu ando sim frequentando bastante o hospital, porque quem está internado e foi intubado é o meu pai. Ele está numa situação muito delicada, ele teve uma pneumonia e sepse e já tem algumas comorbidades, além de um Alzheimer recente que só complica o quadro dele", explicou a atriz.