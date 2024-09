Ex-paquita, Bárbara Borges condena 'omissão, cegueira e egocentrismo' de Xuxa

A atriz Bárbara Borges fez um longo desabafo nas redes sociais, nessa quinta-feira (19), após terminar de assistir à série documental “Pra sempre paquitas”, disponível no Globoplay. Ela lamentou que os grupos New Generation e Geração 2000 estejam concentradas em apenas um episódio da atração.

"Ainda que tenhamos compartilhado as funções e responsabilidades de ser paquita, as dores e delícias da minha geração foram diferentes das outras gerações. Chegamos em um momento em que a Marlene fez seus ajustes - não sofremos o mesmo que a geração anterior - e Xuxa seguiu na sua omissão, cegueira e egocentrismo. São muitas histórias dentro de uma mesma história", escreveu ela, em uma parte do post.

“Por isso, um só episódio para a Paquitas Nova Geração e Paquitas Geração 2000 e ainda com o encontro no ônibus para a participação no Altas Horas não dá para aprofundar e explorar o que vivemos, o que fomos em termos de grupo naquela época, naquele contexto e muito menos para as questões difíceis e traumáticas que também vivemos. Não tivemos o mesmo 'colocar os pingos nos is' com a pessoa chave desse sonho: a Xuxa. E já digo logo para quem quiser distorcer: não estou criticando. É apenas a minha constatação sobre o grupo que participei e as meninas da Geração 2000", acrescentou.

Ainda assim, Bárbara elogiou a série, e disse que se emocionou revendo as imagens. "Gostei muito do documentário, me emocionei revendo a história desse fenômeno que foi ser paquita, do início ao fim. Agradeço muito o carinho e gentileza da Catu (Ana Paula Guimarães, diretora e ex-paquita) e de toda equipe comigo. Eu aplaudo todas. Todo meu amor é respeito por cada uma".

Ela ainda agradece no texto Marlene Mattos e Xuxa, ressaltando que as duas são muito importantes na vida dela. “Aprendi muito. Foram anos de terapia, foram anos para me libertar da fantasia e da idealização. Enxergo vocês com meu coração. Tenho vocês no meu coração, já perdoei vocês e sou muito grata por tudo”.