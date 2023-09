Juliana Paes é criticada por usar vestido transparente em renovação de votos de casamento

A atriz Juliana Paes compartilhou com os seguidores do Instagram um vídeo que mostra a renovação de seus votos matrimoniais com o marido, Carlos Eduardo Baptista, com quem está casada há 15 anos.

Na legenda nas imagens, ela explicou que a cerimônia foi organizada pelos amigos de surpresa. “As crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante. Um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… E meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro”, escreveu ela.

Nos comentários, no entanto, o look escolhido por Juliana, um vestido transparente que mostrava o biquíni que ela usava por baixo, foi bastante criticado. “Já foi com a roupa de núpcias”, escreveu uma pessoa.

“Entrar em uma capela com essa roupa, na presença do Senhor, não é certo”, disse outro seguidor. “Te admiro muito! Mas a roupa transparente com biquíni? Se fosse na praia, tudo bem, né? Mas em uma capela esse tipo de roupa… Desnecessário”, acrescentou outra pessoa.