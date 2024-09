Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (20/9)

Estamos vivendo um momento que, embora desafiador, carrega um convite especial: olhar para dentro, revisitar nossa história e escolher o que realmente nos faz bem. Não adianta mais calar, esconder machucados ou trancar emoções. Tudo está balançando, sendo remexido, pedindo uma nova atitude. A sexta-feira começa com a oposição entre a Lua e Vênus, e onde você estiver sendo diminuído ou desvalorizado, é preciso tomar uma atitude. Não permita mais ser maltratado. A Lua também faz aspectos tensos com Júpiter e Plutão, trazendo um momento decisivo para colocar fim nas relações tóxicas. Aproveite para se cuidar: se arrume, coloque um sorriso no rosto e reconheça suas belezas.



Com o Sol se opondo a Netuno, você pode sentir um cansaço extra ou falta de energia. Este é um dia para acalmar a mente e diminuir o ritmo. No fim do dia, a Lua chega em Touro, pedindo conforto e prazer. Opte por uma programação leve e acolhedora, e permita-se descansar.

Áries

Os desafios de hoje pedem que você olhe para dentro e reavalie suas prioridades. Se alguém está te desvalorizando, é hora de tomar uma atitude e se posicionar. Cuide da sua energia e permita-se desacelerar no fim do dia.

Touro

A Lua entra no seu signo, trazendo a necessidade de conforto e bem-estar. O dia pede para você se priorizar, buscar momentos de leveza e recarregar as energias. Deixe para trás o que te faz mal e se conecte com o que te traz paz.

Gêmeos

As tensões do dia podem mexer com suas emoções, mas é um bom momento para colocar um ponto final em situações que te puxam para baixo. Evite se sobrecarregar e escolha atividades que tragam prazer e relaxamento.

Câncer

Você pode se sentir mais sensível e introspectivo hoje, revisitando feridas e questões do passado. Não tenha medo de encarar o que precisa ser curado. Proteja-se de relações que sugam sua energia e busque a companhia de quem te faz bem.

Leão

As relações estão em evidência, especialmente aquelas que têm te desgastado. Tome uma posição firme sobre o que você quer manter e o que precisa soltar. À noite, busque um momento de relaxamento e cuide da sua autoestima.

Virgem

O dia pode parecer mais desafiador, mas é uma oportunidade para olhar para dentro e decidir o que precisa mudar. Priorize o autocuidado, se permita descansar e lembre-se de que você merece o melhor, sem concessões.

Libra

A oposição da Lua e Vênus pede que você reveja sua relação com o valor próprio. Evite se desgastar tentando agradar aos outros. Cuide da sua paz interior e escolha ficar perto de quem te valoriza.

Escorpião

Algumas emoções profundas podem vir à tona hoje, trazendo a necessidade de uma limpeza interna. Use o dia para refletir sobre o que precisa ser deixado para trás. Concentre-se no autocuidado e busque atividades que acalmem sua mente.

Sagitário

O dia traz uma reflexão sobre seus relacionamentos. É hora de escolher o que você quer manter em sua vida e o que precisa soltar. Permita-se relaxar e não exija tanto de si mesmo. Programe algo leve para o final do dia.

Capricórnio

Você pode se sentir pressionado por questões internas, mas isso é um convite para se posicionar. Evite ser duro consigo mesmo e com os outros. Relaxe e faça algo que traga bem-estar e conforto no fim do dia.

Aquário

As energias do dia pedem que você olhe para dentro e reveja como tem se colocado nas suas relações. Proteja-se de pessoas que não respeitam seu valor. Diminua o ritmo e busque atividades que tragam leveza e alegria.

Peixes

Com o Sol se opondo a Netuno, você pode sentir mais cansaço e falta de clareza. Aproveite o dia para cuidar do seu bem-estar e se afastar de situações desgastantes. Escolha uma programação tranquila e recarregue suas energias.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.