Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (26)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (26) vai ao ar às 17:05, após 'Terremoto'. Nesse capítulo, Raul chama a polícia e ele e Vitório são levados para a delegacia.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Raul chama a polícia e ele e Vitório são levados para a delegacia. Cristina garante a Débora que convencerá Rafael a vender o roseiral e depois encontrará uma maneira de levá-lo à ruína. Vitório acusa Raul de ter sumido com o dinheiro de Olívia. O delegado explica que ele não pode acusar Raul sem provas. Serena pede a Dalila para confessar que fez o exame no lugar de Cristina. Dalila teme que Roberval não a perdoe quando souber a verdade. Serena explica para Hélio que só Dalila convencerá Rafael de que Cristina mentiu.

Raul conta para Cristina que deu a substância errada para Bernardo usar como veneno, para que as saúvas destruam o roseiral. Cristina pede a Raul para convencer Dalila a ficar calada. Vitório vê Jorge na loja de Raul e desconfia de que ele seja um espião. Jorge percebe que Vitório está desconfiando dele e fica preocupado. Terezinha fala para Dalila que Raul quer conversar com ela. Hélio comenta com Serena que Dalila desistirá de contar a verdade depois de conversar com Raul. Terê ouve. Rafael se aproxima de Cristina e Ivan que estão no jardim.

Cristina se afasta de Ivan antes que Rafael os veja juntos. Rafael avisa Cristina que, se descobrir que ela nunca estava grávida, cortará por completo as relações com ela. Terê conta a Vitório que Dalila ajudou Cristina a enganar Rafael. Ciro pede que Agnes use seus cabelos soltos como um presente de Natal para ele. Roberval coloca um envelope embaixo da árvore de Natal da pensão e diz que é um presente para todos que moram lá. O pessoal da pensão fica decepcionado, achando que o presente não tem valor .

José Aristides percebe que as formigas não morrem com o veneno. Mirna pede uma roupa emprestada a Kátia para usar em sua festa de noivado. Vitório faz com que Roberval veja Dalila ir á loja de flores. Roberval segue Dalila. Raul dá dinheiro a Dalila e depois tenta relembrar os velhos tempos. Alexandra ouve o espírito de Guto avisando-a de que alguém corre perigo de vida. Zulmira vê Ivan e Cristina juntos.

