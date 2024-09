CAPTEI: Inauguração da Fiat Guarautos Revoluciona Experiência dos Clientes em Fortaleza

Na última quarta-feira, 18, aconteceu a inauguração da nova Concessionária Fiat Guarautos, localizada na Avenida Washington Soares 6655.

Legenda: Fiat Guarautos Foto: LC Moreira

A noite marcada pela cerimônia de abertura foi um verdadeiro marco para os entusiastas da marca Fiat na região. Sob a liderança do diretor proprietário Miguel Figueiredo e seus filhos Júlio, Miguel e Flávio Figueiredo, os convidados foram recebidos em um espaço moderno e inovador, desenhado conforme os padrões internacionais da Fiat, para proporcionar o melhor em atendimento e serviços automotivos.

Legenda: Flávio, Miguel, Miguel Filho e Júlio Figueiredo e PH Donato Foto: LC Moreira

Com 47 anos de atuação, a Fiat Guarautos transforma a experiência de seus clientes, oferecendo um ambiente completo e personalizado. Equipe altamente qualificada. Atendimento de excelência. Pioneira no segmento em Fortaleza, a empresa busca construir relações duradouras, contribuindo para o desenvolvimento da cidade com lançamento de novidades.

Legenda: Joyce Ferreira Foto: LC Moreira

Este novo capítulo na história da Fiat Guarautos reflete o compromisso contínuo da empresa com a inovação e o atendimento de qualidade, reafirmando sua posição de destaque no mercado automotivo de Fortaleza.

Legenda: Fiat Guarautos Foto: LC Moreira

Veja mais nas fotos de LC Moreira:

Legenda: Miguel e Lucy Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel e Érika Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio e Paula Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio e Aline Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Ivoneide Vieira e Márcia Feitosa Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Rodrigues e Clessil Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Ivina e José Carlos Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: João Silvestre e Andréa Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Érika e Aline Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce Ferreira e Junior Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Joyce Ferreira e Nara Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Figueiredo e Alexandre Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Braúna e Amanda Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Figueiredo e Rômulo Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Marcel Garcia e Ana Cristina Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Figueiredo e Del Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel e Júlio Figueiredo e Emília Azim Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel, Miguel e Chrystiane Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Furtado, William Vieira e Ronaldo Ribeiro Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Lima, Nara Oliveira e Valentina Perez Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah, Érika e Maria Beatriz Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Figueiredo, Paulo Morais e Neiva Nobre Foto: LC Moreira

Legenda: Lidiane Machado, Dora e Cláudio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho, Miguel e Miguel Figueiredo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Barão, Helder The e Marcondes Lins Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo, Falconieri de Araújo e Miguel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Figueiredo, Emílio Filho e Emílio Ary Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Figueiredo, Régis Matias e Flávio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Paula, Lucas, Júlio e Gabriel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel, Alberto, Benicio e Igor Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Lutian Dantas, Miguel Figueiredo, Ewerton Barros e Tibúcio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Carlo Bastos, Flávio e Miguel Figueiredo e Aristênio Canamary Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco Figueiredo, Joana Sá, Igor Vasconcelos e Aline Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Francisco, Aline, Henrique e Flávio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Helder The, Miguel e Miguel Figueiredo Neto e Luiz Barão Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Beatriz, Érika, Sarah, Miguel Filho e Miguel Figueiredo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Marcondes Lins, Miguel Figueiredo, Pedro, Sarah e Inês Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Adilson Sato, Paulo Alves, Miguel Figueiredo, Ferdinando Cabral e Clécil Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Deivid Aguiar, Júlio e Paula Figueiredo, Sigefredo Diógenes, Andréa Pontes e João Silvestre Foto: LC Moreira

Legenda: Rômulo Bezerra, Ricardo mendes, Flávio, Miguel e Júlio Figueiredo e Alexandre Goiana Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah, Érika, Maria Beatriz, Lucy, Aline, Francisco e Henrique Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Cassio Freire, Juliana Lima, Nara Oliveira, Alexandre, Heitor e Valentina Perez Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Filho e Flávio Figueiredo, Dom Gabriel, Miguel e Júlio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Solenidade Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Perez Foto: LC Moreira

Legenda: Clessil Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Júlio Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel e Júlio Figueiredo com os Colaboradores Foto: LC Moreira