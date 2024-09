Pabllo Vittar se apresenta em novembro em Fortaleza; saiba onde

E a cantora Pabllo Vittar retorna a Fortaleza mais uma vez. A coluna descobriu que a drag se apresenta no "Baú da Taty Girl", no dia 23 de novembro. A expectativa é de que a artista apresente o repertório dos dois volumes do projeto "Batidão Tropical".

No início de setembro, ela lançou mais duas faixas do projeto musical: a canção "Hoje à Noite", com participação do Nattanzinho e "Planeta de Cores", com Carlinhos Tropykália e Mara Pavanelly.

Vale destacar que Taty Girl também participou de uma single do álbum de Pabllo Vittar. Juntas, elas lançaram o dueto "Faltou Coragem", uma das canções mais ouvidas pelos fãs das duas nas plataformas de música.

Escute 'Faltou Coragem':

A drag ainda vai lançar uma nova música do projeto, uma parceria com a pernambucana Duda Beat.

O olhar de Pabllo Vittar pelo forró nos últimos álbuns é motivado por memórias da adolescência e do início da fase adulta de quando ela vivia no Maranhão. Taty Girl, Mara Pavanelly, entre outras artistas nordestinas, foram referências de vozes na trajetória musical da drag.