Comediante Tatá Mendonça denuncia importunação sexual em show: 'Foi surreal'

A comediante Tatá Mendonça, conhecida como Cega na Comédia, denunciou ter sido vítima do crime de importunação sexual, cometido supostamente pelo colega e então editor de seus vídeos, Cadu Moura, durante um show de stand-up, realizado no último fim de semana na cidade de São Paulo. Nessa quinta-feira (19), a profissional usou as redes sociais para comentar o caso.

"Não sei nem por onde começar. Pra variar, assédio... Sofri um assédio no palco. Ele era meu editor, supostamente. O dinheiro que pagava pra você, eu tirava, muita vezes, da minha boca, porque sabia onde eu tinha potencial para chegar", desabafou na ocasião.

Veja também Mundo Ex-esposo de Gisèle Pélicot admite estupro e recruta de estranhos para crimes na França País Advogado mata mãe e cachorro após família descobrir que ele estuprava sobrinho autista em SP Mundo Ex-sogro da Princesa Diana, Mohamed Al Fayed é acusado de estrupro contra funcionárias de loja

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ela e o também comediante Cadu Moura estão no palco, no último sábado (14). Nas imagens, é possível observar o momento em que, enquanto fala ao microfone, o acusado coloca a mão nas costas da então colega e desce para a região das nádegas. Segundos depois, ela retira a mão do homem.

"Na hora, realmente fiquei chocada. É surreal, não estou acostumada, de nenhuma forma, ser exposta desse jeito. Não tenho estômago para falar, fico muito feliz que tenha o vídeo. Surtei porque achei que não ia ter vídeo, aí é difícil, porque não ia querer me expor. É difícil, mas, meninas, vamos começar a expor. Eles são nojentos, eles têm que passar vergonha", disse nessa quinta.

Na segunda-feira (16), Tatá Mendonça se dirigiu até a Delegacia da Pessoa com Deficiência, em São Paulo, onde registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Na ocasião, anexou o vídeo do momento à denúncia, conforme informações do portal Uol.

Nunca tinha acontecido comigo desse jeito, de encostar em mim tão explícito. Nem sei, viu. Foi surreal, porque estava trabalhando, não estava brincando. Não tenho condições de ficar me pronunciando, é difícil." Tatá Mendonça Comediante

Em nota ao portal G1, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como importunação sexual e encaminhado ao 92º Distrito Policial, que instaurou um inquérito policial e trabalha para esclarecer o caso.

Na série de Stories publicados no Instagram, onde tem mais 668 mil seguidores, a profissional comentou sobre a relação que tinha com o homem, mas sem citar o nome dele.

"Estávamos todos lá para trabalhar e fazer comédia. Acho engraçado que essa pessoa, supostamente, tem muito apoio na cena. Eu, não. Sou cega, não tinha R$ 1 quando comecei. Tenho filho pra sustentar. Você, não. Você foi abraçado pela cena. Enxergando..."

"Você falava que participava de grupo de roteiro... Eu não tenho um grupo de roteiro. É tudo aqui [indicando a cabeça], tudo aqui [indicando o coração]. É talento, é esforço, trabalho, comprometimento, seriedade. É isso que sou, sou artista", ressaltou a comediante.

Cadu aparentemente, desativou as redes sociais. Ao portal Uol, ele disse ainda estar "buscando entender tudo o que aconteceu", então, preferiu não se pronunciar publicamente sobre a acusação.