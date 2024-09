Ex-sogro da Princesa Diana, Mohamed Al Fayed é acusado de estrupro contra funcionárias de loja

O falecido bilionário egípcio Mohamed Al Fayed – pai de Dodi, ex namorado da princesa Diana, e antigo dono da loja de departamentos britânica Harrods – foi acusado de estupro e agressão sexual. As acusações foram reveladas no documentário "Al Fayed: Predator at Harrods" (Al Fayed: Um Predador na Harrods, em tradução livre), da BBC, que será transmitido nesta quinta-feira (19), juntamente com um podcast.

O empresário morreu em setembro de 2023, aos 94 anos, de velhice. A rede entrevistou 20 mulheres que o acusaram de agressão e violência nas suas propriedades em Londres e Paris. Das vítimas, cinco alegam que foram estupradas pelo bilionário.

A mídia britânica acusa a Harrods de não ter atuado e de ter tentado encobrir as acusações.

Al Fayed já havia sido acusado antes de agressão sexual por várias mulheres e a polícia abriu uma investigação em 2015, mas o empresário nunca foi indiciado.

Loja Harrods

Al Fayed vendeu a icônica loja Harrods de Londres em 2010 ao braço de investimento do fundo soberano do Catar por 1,5 bilhão de libras (R$ 3,6 bilhões na cotação da época).

Os atuais proprietários declararam-se "consternados" com as acusações e pediram desculpas.

"Como empresa, falhamos com os nossos funcionários que foram vítimas e apresentamos-lhes as nossas mais sinceras desculpas", indicaram.

Quem era o empresário

O empresário egípcio chegou ao Reino Unido no início dos anos 1960 e se tornou proprietário das famosas lojas de departamento londrinas Harrods em 1985.

Também comprou o Hotel Ritz de Paris e foi proprietário do Fulham FC de 1997 a 2013.

Mohamed Al Fayed, nascido em 27 de janeiro de 1929 num subúrbio modesto de Alexandria, passou a maior parte da vida no Reino Unido, mas, para sua grande frustração, teve cidadania britânica negada várias vezes.