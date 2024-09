Brasileira atropela sete pessoas e mata duas turistas na Itália após ultrapassar sinais vermelhos

Uma brasileira de 44 anos atropelou sete pessoas, deixando dois mortos e cinco feridos, em Lido di Camaiore, uma cidade litorânea de Lucca, na Itália. O caso aconteceu nessa quarta-feira (18). A motorista foi identificada como Katia Pereira da Silva.

De acordo com a imprensa local, as vítimas fatais eram duas jovens turistas da Alemanha, de 18 e 19 anos. Uma senhora de 60 anos também foi atingida pelo impacto e foi levada em estado grave até um hospital em Pisa.

O prefeito de Camairone, Marello Pierucci, divulgou imagens dos destroços do acidente em uma postagem no Facebook, além de dar detalhes sobre os acontecimentos. “Na Via Italica, um carro em velocidade atropelou e matou duas turistas e invadiu tudo o que conseguiu encontrar depois de ultrapassar dois sinais vermelhos”, escreveu.

"As imagens do gravíssimo acidente desta noite em Lido são chocantes. Algo nunca visto antes. O choque pelo ocorrido se une ao pesar pelas duas pobres garotas que morreram e à solidariedade com as famílias dos feridos" Marcello Pierucci Prefeito de Camaiore

Segundo informações do jornal italiano La Nazione, Katia dirigia um carro da marca Mercedes em alta velocidade. Em um cruzamento, a brasileira não conseguiu manter o controle do veículo e atropelou as duas jovens alemãs. Após o primeiro impacto, no segundo cruzamento, o carro ainda atropelou outras pessoas.

Entre as outras vítimas estavam turistas franceses que estavam de férias na Cidade. Dois deles foram esmagados contra uma parede de concreto, mas sobreviveram. A dupla foi levada ao hospital em Massa.

O trajeto de destruição parou somente após a Mercedes de Kátia se chocar contra outros carros que estavam estacionados em frente ao Hotel Sirio. Segundo a imprensa italiana, a mulher esperou a chegada da polícia e logo foi presa.

Legenda: Destroços do acidente em Camaiore, na Itália Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo o jornal italiano Il Messaggero, ao ser questionada pelas forças policiais e a equipe de resgate, a brasileira afirmou que “não sentiu nada”. “Não me lembro do que aconteceu. Vocês estão errados. Não fui eu, não é minha culpa", afirmou.

Exames toxicológicos foram feitos para saber se Kátia estava sob efeito de álcool ou drogas durante o ocorrido, mas os resultados deram negativo. A brasileira segue em prisão domiciliar e vai responder por duplo homicídio.