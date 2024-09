Xuxa irá se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio

A cantora Xuxa irá se apresentar nesta sexta-feira (20) no Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro. O show dela acontecerá após Katy Perry encerrar sua performance no Palco Mundo. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Xuxa fará seu show no pavilhão montado pelo banco Itaú na Cidade do Rock. O espaço tem recebido shows surpresas no encerramento de cada dia do evento, sempre voltados para o gramado principal.

Ainda segundo o colunista, o show de Xuxa estava sendo ensaiado até então em segredo. Na manhã desta sexta, acontecerem testes de som e figurino. No repertório, ela preparou um compilado de seus hits, incluindo uma nova versão de “Doce Mel”.

O último show de Xuxa foi em fevereiro, durante um cruzeiro organizado por ela para seus fãs.