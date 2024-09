Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'A Chefinha'. Nesse capítulo, Mirella conta a Felipe que Olívia corre o risco de perder o restaurante.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Mirella conta a Felipe que Olívia corre o risco de perder o restaurante. Serena olha o sol e sente-se feliz por se lembrar de Rafael. Cristina confessa a Débora que o ódio lhe deu forças. Débora acredita que a filha recuperou a confiança do marido. Cristina jura destruir a vida de Rafael. Rafael procura Eduardo para dizer que as coisas estão melhorando com Cristina e que ela está sendo mais generosa. Eduardo estranha o comportamento dela. Agnes vai a pensão procurar por Dalila. Vitório sugere que Olívia peça um empréstimo para não perder o restaurante, mas ele diz que não tem o que dar como garantia. Felipe se oferece para emprestar dinheiro mas Olívia acha que Felipe está tentando comprar o perdão de Mirella e fica ofendida. Agnes pede a Dalila para dizer a verdade a Rafael. Agnes pede que Dalila ajude a provar que Cristina nunca esteve grávida. Pega de surpresa, Dalila finge não entender do que ela está falando. Mas Agnes não acredita e exige que ela fale tudo que sabe. Abílio avisa Olívia que a audiência de conciliação será no dia seguinte e explica que ela terá que convencer o juiz de que é uma boa mãe para seus filhos. Raul pede a Madalena para lhe dar notas antigas de vestidos comprados por Olívia para que mostre ao juiz dizendo que são compras recentes. Ermelino manda Raul chorar na frente do juiz e dizer que sente muitas saudades de seus filhos.

Kátia não sabe se deve ou não aceitar a proposta de Rodriguez. Alexandra diz ter lutado contra a voz que a assediava. Julian explica para Alexandra que ela não pode deixar o espírito dominá-la. A seu estilo, Vitório pede, ou melhor, exige que Olívia aceite seu apoio. Olívia cede e… os dois fazem as pazes. Cristina sai na intenção de fazer uma surpresa para o marido. Ela está estranhamente simpática, Agnes promete para Dalila uma recompensa se ela contar a verdade. Agnes não aceita ficar para o almoço e se despede. Eduardo se pergunta como pôde se enganar tanto com Cristina. Rafael prepara um belo buquê de rosas. Ele encontra Serena diante da loja de flores e pede para conversar com ela. Cristina pede que Adelaide lhe dê uma foto de Luna, afirmando que quer emoldurá-la e dá-la a Rafael. Adelaide fica radiante ao descobrir que Cristina quer dar uma foto de Luna para Rafael, pois acredita que a neta está mudando. Rafael entrega rosas a Serena e pede que ela vá ao roseiral para conversarem. Adelaide estranha o beijo de Cristina: que mudança! Cristina encontra Agnes e diz que nunca é tarde para que elas sejam amigas. Alexandra garante a Julian que vai lutar contra o espírito que a domina. Julian explica a Eduardo que o espírito se tornará mais agressivo ao perceber que Alexandra quer se livrar dele. Cristina manda Ivan avisar Rafael que o espera no atelier.

Rafael se irrita ao saber que ela está lá e corre para expulsá-la. Cristina o surpreende ao entregar a foto de Luna. Rafael se emociona com a foto de Luna que Cristina lhe trouxe. Mais tarde, com a mãe, Cristina confessa que teve vontade de atirar a foto na cara de Rafael. Hélio fica chateado com a insistência de Ofélia e Divina para que ele não namore Sabina. Serena diz que ainda ama Rafael, mas tem medo das suas promessas. Agnes não acredita que Cristina tenha mudado como afirma Adelaide. Ciro tenta acalmá-la com um beijo, mas ela insiste que só o quer como amigo. Olívia e Vitório anunciam que fizeram as pazes, mas em seguida brigam novamente. Abílio aconselha que Olívia se vista discretamente na audiência. Raul garante a Bernardo que tomará providências contra a formiga perigosa do roseiral. Ofélia faz insinuações sobre a reputação de Kátia e Ritinha chora. Kátia conta a Mirna que nunca se interessou por casamento. Dalila pede que Divina avise Cristina que venha visitá-la. Cristina afirma para Débora que não quer mais ganhar o amor de Rafael, mas destruí-lo. Eduardo resolve ficar com Alexandra até que ela adormeça. Serena encontra José Aristides no roseiral, mas afirma que veio apenas para falar com Rafael. Débora insinua que Zulmira e Eurico estão velhos demais para o trabalho e sugere que eles sejam dispensados. Rafael não admite tal hipótese.

Raul veste-se formalmente para a audiência. Olívia exagera e se veste como se fosse para uma festa. José Aristides confessa a Terê que nunca esqueceu Serena. Rafael diz a Serena que Cristina está mais calma e que tem esperanças em se separar. Serena pergunta se Rafael se deixou enganar por Cristina outra vez. O juiz reclama do atraso e Raul diz que Olívia é distraída com suas responsabilidades. A audiência começa com um comentário de Raul sobre o decote de Olívia. Olívia falar besteiras… Confessa, inclusive, que troca beijos com o cozinheiro na frente dos filhos. Felipe vem dar apoio a Mirella, mas Gumercindo arruma confusão com ele. Os dois se embolam no meio da rua. Olívia abandona a audiência para ver a briga. Raul sorri satisfeito com a confusão. Serena garante a Rafael que Cristina não mudou, pois sempre quis a vida que Luna teve. Ela se lembra quando Cristina cobiçou as joias de Luna e sente um arrepio inexplicável. Rafael a repreende por não compartilhar da sua esperança. Serena diz a Rafael que está farta de promessas e avisa que não vai esperar a vida toda por ele. Débora aconselha Cristina a colocar as rosas em frente ao retrato de Luna. Cristina corta uma rosa e vê que do caule escorre sangue. Nessa hora, Cristina vê o espírito de Guto rindo para ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.