Cacau Protásio anuncia fim do casamento de 12 anos

A atriz Cacau Protásio comunicou que o casamento de 12 anos com o fotógrafo Janderson Pires chegou ao fim. Em um texto publicado nas redes sociais, na última quarta-feira (18), a artista explicou que ela e o companheiro tentaram “reacender a chama”, mas a tentativa não funcionou.

“Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito”, escreveu.

Cacau salientou no texto que a separação foi decidida com cuidado e respeito. “Porém, mesmo com todo o nosso esforço e dedicação, chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado, porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos. O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda, aquela que nos uniu no início e que queremos preservar até o fim”.

Ela também agradeceu o carinho dos fãs: "Vocês foram parte dessa história, e é por isso que peço que compreendam e respeitem este momento tão difícil para nós. Apesar da dor, acreditamos que isso faz parte da jornada de cada um, um passo necessário para nosso crescimento e evolução".

Apesar da separação, Cacau e Janderson ainda mantém as fotos e vídeos juntos nas redes sociais.