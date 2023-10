Influencer e TikToker Lorenzo Della Femine morre vítima de infarto aos 40 anos

O influenciador italiano Lorenzo Delle Femmine, 40 anos, morreu após sofrer uma parada cardíaca na última segunda-feira (2). Conforme a esposa dele, Assunta, ele caiu no chão e ficou imóvel. Os familiares levaram Lorenzo para o hospital Villa dei Fiori, em Acerra, rapidamente. As informações são do New York Post.

Ele era conhecido por vídeos em que mostrava a vida cotidiana, sendo chamado de "Mister Pella Pazzo", no Tik Tok. Na rede social francesa, concentrava 1,8 milhão de seguidores.

“Me sinto tão mal. Eu não posso acreditar", escreveu Assunta. Apesar do esforço da equipe médica, ele faleceu no hospital. A Jam Press detalhou que ele estaria brincando com os filhos, na casa em Casalnuovo di Napoli, perto de Nápoles, quando começou a passar mal.

Fãs lamentam morte

Assunta chegou a gravar um vídeo antes da morte, avisando que ele não estava bem. "Ele manda um beijo para todo mundo. Entre amanhã e depois de amanhã, ele responderá a todos”, afirmou.

Nas redes sociais, o TikToker ostentava uma vida de luxo, dirigindo veículos caros e usando ternos elegantes.

Fãs e amigos lamentaram o falecimento de Lorenzo. “Estou sem palavras, Lorenzo, ouvimos hoje, estou muito triste, não parece real”, escreveu um usuário.