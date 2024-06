Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (27)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (27/6), exibe o filme “Megan Leavey” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

A agente da marinha norte-americana Megan Leavey é uma especialista em treinamento de cães para detectar bombas. Ela é enviada ao Iraque, onde forma uma boa parceria com o cão Rex. No entanto, Megan é ferida e afastada do campo de batalha. Enquanto isso, o cão permanece em atividade, e ela espera a aposentadoria do animal para poder adotá-lo. Antes desse prazo, a ex-agente descobre que o cachorro sofrerá uma eutanásia e luta para reverter essa decisão.

