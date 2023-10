Datena aparece pela primeira vez após cirurgia e atualiza estado de saúde

Em recuperação de duas cirurgias, José Luiz Datena atualizou o próprio estado de saúde, nesta sexta-feira (6), nas redes sociais. No Instagram, o apresentador também agradeceu as orações e apoio dos fãs, além de lamentar o falecimento da tia. Afastado do "Brasil Urgente" para cuidar da saúde, ele tem tido uma boa recuperação.

"Eu continuo aqui na Unidade de Terapia Semi-intensiva do Sírio [Libanês, em São Paulo]. Saí da UTI ontem [quinta-feira, 5]. Agradeço a todos pelas orações. Eu fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade", disse.

Datena também comentou sobre a morte de uma tia. "Graças a Deus, diferente da maioria do povo brasileiro, eu fui bem servido na medicina. Hoje eu estou passando por aqui, além de agradecer a vocês, para comunicar também o falecimento da minha tia, que foi uma pessoa muito importante na minha infância e juventude, irmã da minha mãe querida, que há muito tempo eu perdi", lamentou.

O apresentou pediu que os fãs estendessem as preces a tia e explicou que seguirá internado. "Eu estou vivendo um dia muito triste hoje, de verdade. Vou ficar por aqui mais um tempo e, talvez, em uma ou duas semanas eu esteja de volta. Muito obrigada, tenham um bom dia. Saúde, acima de tudo e muita fé", finalizou.

‘Plena recuperação’, diz filho de Datena

Datena se recupera de duas cirurgias cardíacas realizadas nesta quinta-feira (5), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, conforme afirmou o filho, Joel Datena, em entrevista à coluna Fábia Oliveira também na quinta-feira.

“Correu tudo bem, graças a Deus. Uma cirurgia tranquila, dentro do normal. Já está em plena recuperação. Deve ser uma recuperação rápida, com toda certeza, porque ele é forte. Fora que correu tudo muito bem, [cirurgia] feita por grandes profissionais. Agora é só esperar [a recuperação]”, disse Joel, que está substituindo o pai do telejornal da Band.

Joel ainda ressaltou que em breve Datena retorna à televisão: “Talvez já no final da semana que vem, no mais tardar na outra [semana], ele já esteja de volta, tá? Está tudo legal graças a Deus!”.

Procedimento cirúrgico

Na época do anúncio do procedimento, no "Brasil Urgente" de 30 de setembro, Datena enfatizou sua fé nas orações e nos médicos. “Eu tenho a impressão de que Deus vai me ajudar muito. Mas, mesmo com bons médicos, mesmo com um excelente hospital. Eu gostaria que vocês orassem por mim e rezassem por mim, porque eu confio muito nos médicos, mas eu confio que Deus ilumina os médicos".

Na ocasião, ele explicou o problema e o motivo de passar pelo hospital: “São duas cirurgias meio que complexas, porque eu já tenho seis stents no coração. Espero que vocês orem por mim e que, em uns cinco, seis dias, eu possa voltar a estar com vocês", afirmou.

Recentemente, o apresentador pediu demissão da Rádio Bandeirantes para se dedicar exclusivamente ao "Brasil Urgente".