Bolsonaro zera imposto de importação sobre videogames, além de reduzir taxa dos acessórios

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nesta quinta-feira (16), a redução nas alíquotas do Imposto de Importação (II) sobre videogames, consoles e seus acessórios. As novas taxas entrarão em vigor a partir do próximo 1º de julho, segundo o presidente.

As informações foram divulgadas em seu perfil oficial do Twitter. Veja como ficarão as novas tarifas

Partes e acessórios de consoles, além de máquinas de videogame: cairá de 16% para 12%;

Videogames com telas incorporadas (portáteis ou não) e suas partes: cai de 16% para zero.

Foto: Reprodução Twitter

Essa é a quarta vez que o presidente reduz os tributos desses eletrônicos. Nas três vezes anteriores, ele reduziu o Imposto sobre produtos Industrializados (IPI), provocando perda na arrecadação estimada em R$ 82,9 milhões.

Questionada sobre o impacto da medida anunciada hoje, o Ministério da Economia informou, em nota, que só irá se manifestar quando estiverem encerrados os trâmites formais relacionados à reunião do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex).