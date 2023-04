Bolsa Família é pago a beneficiários com NIS de final 3 nesta terça-feira (18)

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira (18) a parcela de abril do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 3. Essa é a segunda parcela com o adicional de R$ 150 as famílias com crianças de até 6 anos.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 670,49, o maior da história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,2 milhões de famílias, com um gasto de R$ 13,9 bilhões.

Desse total, 8,9 milhões de crianças recebem R$ 1,33 bilhão relativos ao benefício Primeira Infância, como se chama o adicional de R$ 150. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, são 17 mil crianças a mais que em março.

Neste mês houve uma novidade. O governo unificou para o primeiro dia do calendário o pagamento a beneficiários de municípios em situação de emergência ou calamidade reconhecida. Na última sexta-feira (14), foram contempladas todas as famílias atingidas pelas chuvas em São Paulo, no Espírito Santo, Acre e as atingidas pela estiagem no Rio Grande do Sul, além dos povos yanomami.

Como sacar

Para receber a assistência, é necessário ficar atento ao Número de Identificação Social (NIS), já que ele determina as datas em que o valor será depositado na conta do auxiliado. Conforme divulgado pelo governo, os pagamentos ocorrerão nos seguintes dias:

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA ABRIL:

NIS de final 1: 14 de abril

NIS de final 2: 17 de abril

NIS de final 3: 18 de abril

NIS de final 4: 19 de abril

NIS de final 5: 20 de abril

NIS de final 6: 24 de abril

NIS de final 7: 25 de abril

NIS de final 8: 26 de abril

NIS de final 9: 27 de abril

NIS de final 0: 28 de abril

Neste mês, o pagamento de R$ 600 por família e mais R$ 150 por criança de até 6 anos continua. A partir de julho, a quantia ganhará um adicional de R$ 50 por gestantes cadastradas na família, e por membro que possua entre 7 e 18 anos.

Para sacar o Bolsa Família, o beneficiário pode se dirigir aos terminais de autoatendimento, às casas lotéricas, aos correspondentes Caixa Aqui e às próprias agências da Caixa. Também é possível movimentar a quantia através do aplicativo Caixa Tem.

O programa de distribuição de renda está disponível para famílias com renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza, de até R$ 282 por pessoa. Elas devem ainda cumprir algumas exigências. São elas:

Manter crianças de 4 a 5 anos com frequência escolar mínima de 60%;

Manter jovens de 6 a 18 anos, e aqueles que não concluíram a educação básica, com frequência escolar mínima de 75%;

Manter as carteiras de vacinação de todos os membros da família atualizadas;

No caso de gestantes, realizar o acompanhamento pré-natal.

Revisão do cadastro

Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,42 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família e 113,84 mil famílias foram incluídas em abril, das quais 17 mil com crianças de até 6 anos.

Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, que permitiu a utilização de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos neste ano, dos quais R$ 70 bilhões estão destinados a custear o benefício.

O pagamento do adicional de R$ 150 começou em março, após o governo fazer um pente-fino no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a fim de eliminar fraudes. Em junho, começará o pagamento do adicional de R$ 50 por gestante, por criança de 7 a 12 anos e por adolescente de 12 a 18 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem.