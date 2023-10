Boletos da taxa do lixo e do IPTU em Fortaleza serão emitidos por WhatsApp ou e-mail; saiba como

Contribuintes de Fortaleza agora podem emitir boletos da taxa do lixo e do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) por meio do e-mail ou do WhatsApp. Uma chamada pública será realizada para que as pessoas preencham seus dados, a partir de um banner no Fortaleza Digital e no site da Secretaria Municipal das Finanças a partir da próxima segunda-feira (9).

Os canais da Prefeitura de Fortaleza permanecem com a chamada pública até dezembro deste ano. No entanto, o link para aderir ao serviço continuará funcionando na consulta de cada tributo.

Veja também

Como emitir?

Ao acessar o link dos boletos, o contribuinte vai preencher seus dados com CPF, data de nascimento ou CNPJ e data de criação da empresa, em caso de pessoa jurídica.

O formulário dá a opção de emitir os dois ou só um tributo. Uma vez preenchidos, os boletos começam a chegar a partir de janeiro, em referência aos tributos de 2024.

"O contribuinte receberá os documentos de arrecadação para pagamento à vista em cota única e das parcelas, caso opte por essa modalidade", informa a Secretaria.