Bolão de Fortaleza ganha R$ 980 mil na Lotofácil

Um bolão com 30 participantes representa uma das apostas ganhadoras do concurso 3177 da Lotofácil. O sorteio foi realizado na última sexta-feira (9) e a aposta foi premiada com R$ 980.817,81.

O bolão foi organizado pela Lotérica Sorte Mais Brasil e consistiu em 5 jogos de 17 dezenas, das quais 15 foram sorteadas. Cada participante contribuiu com R$ 91,80 e agora cada um receberá a quantia de R$ 34.222,60.

Veja também Negócios Resultado da Lotofácil 3177 de hoje, 09/08; prêmio é de R$ 4,0 milhões

Veja os números sorteados

01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24

"Em 2022, pagamos um prêmio de R$ 708 mil, em 2023 foram R$ 212 mil, e agora em 2024 mais de R$ 1 milhão. É uma honra ver nossos clientes ganhando!", disse Custódio Albano, proprietário da Lotérica Sorte Mais Brasil.

Além dos ganhadores de Fortaleza, outras três apostas também acertaram 15 dezenas. Os bilhetes em questão são de Brasília (DF), Nossa Senhora do Socorro (SE) e Santana de Parnaíba (SP).

Como apostar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quando custa apostar na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3,00. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 38,7 mil.

É preciso acertar quantas dezenas para ganhar o prêmio?

Para ganhar prêmios, é preciso acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números sorteados entre os 25 disponíveis.