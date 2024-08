Quintal do Nortão será inaugurado a partir desta sexta-feira (09)

Com a proposta de trazer um espaço ao ar livre, com diferentes opções de experiências gastronômicas para os clientes, o Quintal do Nortão, novo empreendimento do North Shopping Fortaleza, será inaugurado nesta sexta-feira (09). A ocasião contará com apresentações de artistas locais, a partir das 18 horas, também no sábado (10) e domingo (11).

O Quintal do Nortão recebeu investimento de R$ 8,7 milhões e ocupa uma área de 2.000 m². O espaço está com 100% de ocupação com uma seleção de sete operações gastronômicas como: Turatti, Pão da Vida, FrutBiss, Maria Pitanga, Seu Feijão, Big Daddy e Nalu Pizzas. O novo empreendimento segue a tendência crescente em shopping centers, como o Quintal do Jóquei, inaugurado pela Rede Ancar no fim de 2023, e faz parte da estratégia da rede de oferecer experiências diferenciadas e inovadoras para os clientes.

O novo ambiente foi projetado para ser agradável e aconchegante, com área kids, o Parque da Zoe, que garante a diversão dos pequenos. A programação musical de inauguração contará com a presença de atrações como Banda Souse7e, Rayane Fortes, Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, prometendo um início vibrante para o novo espaço.

Programação musical do Quintal do Nortão:

09/08 - 18h: Banda Souse7e

10/08 - 18h: Rayane Fortes

11/08 - 18h: Marcelo Di Holanda e Mateus Farias

Legenda: O novo espaço conta com opções variadas de gastronomia Foto: Divulgação

“A Ancar tem entregado várias estruturas como essa e, hoje, é a unidade do Nortão. O Quintal nasce dentro de um conceito de extensão da sua casa, onde a gente quer trazer pra dentro do shopping essa sensação de vizinhança, conexões e descontração. As operações são desenhadas para que todos se sintam em casa. O Quintal do Nortão vai funcionar durante toda a semana das 11h às 23h. Queremos que as pessoas venham e se sintam bem, pois será a extensão da sua casa”, salienta Evandro Ferrer, CEO da Rede Ancar Ivonhoe.

Legenda: O Quintal do Nortão possui área dedicada ao público infantil Foto: Divulgação

Carlos de Júlio, superintendente regional da Ancar, destaca a felicidade do grupo com a nova entrega. “Primeiro foi o Jóquei e agora com o Nortão. Tenho certeza que o público vai ficar encantado com o espaço. A criação desse novo polo gastronômico com o padrão de qualidade Ancar demonstra nosso compromisso em oferecer o melhor em gastronomia, entretenimento e lazer”, conta.

Douglas Russo, superintendente do North Shopping Fortaleza, também reforça a importância do novo espaço. “A inauguração do Quintal do Nortão é um momento de grande felicidade para nós. Estamos entusiasmados em entregar um espaço que oferece excelentes opções gastronômicas e um ambiente instagramável, proporcionando momentos inesquecíveis de lazer e diversão”, explica.

Serviço

Inauguração Quintal do Nortão

Data: 09 de agosto de 2024

Local: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy, Fortaleza - CE

Instagram: instagram.com/northshoppingfortaleza

Site: northshoppingfortaleza.com.br

Telefone: (85) 3404-3000