Serasa anuncia 6 milhões de ofertas para negociar descontos de até 95% para estudantes

O Serasa anunciou que vai implementar uma ação com 6,1 milhões de ofertas para que mais de dois milhões de alunos possam renegociar dívidas com até 95% de desconto no início deste semestre letivo.

A iniciativa abrange mais de 59 instituições de ensino em todo o país com o objetivo de "auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras para manter seus estudos".

Segundo dados do estudo do Serasa, a maioria dos casos de dívidas dos estudantes é referente a valores entre R$ 1 mil a R$ 5 mil.

Por conta dos atrasos nos pagamentos, cerca de 52% dos alunos precisaram trancar o curso na faculdade. Essa parcela de endividados representa um aumento em relação aos 49% registrados no início deste ano.

De acordo com a Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério do Trabalho, o número de jovens entre 14 e 24 anos desempregados é de 5,2 milhões, dado que está diretamente relacionado ao aumento dos atrasos nas mensalidades.

Aproximadamente 40% dos estudantes querem regularizar as dívidas para retomar os estudos, 37% desejam limpar o nome e 13% buscam restaurar o crédito no mercado, segundo o Serasa.

Os estudantes podem ter a negociação de dívidas facilitada pelo Serasa por meio do aplicativo, site oficial e também pelo WhatsApp do órgão.