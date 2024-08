O que o ouro da Rebeca nos ensina na vida financeira

Insistimos em viver por partes. Muitas vezes, dividimos nossa vida em compartimentos, em papéis e personagens diários. Tratamos nossos desafios como obstáculos e pensamos que os assuntos financeiros e de vida devem ser tratados separadamente.

Pois venho aqui para demonstrar o quanto a determinação, força e foco podem determinar seu futuro, seja ele financeiro ou pessoal. E para isso não nos faltam exemplos.

Nesta segunda, dia 05 de agosto, Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na Ginástica de Solo. Mesmo que você não tenha familiaridade com o esporte, sabe que uma medalha olímpica de ouro é, de fato, uma enorme conquista. Para o Brasil, então, conquista maior ainda. Em um país onde apenas o futebol tem peso, investimento e valor, a

Rebeca veio nos dar uma grande lição. Ninguém, a não ser ela mesma, sabe todos os desafios, dores, cirurgias, decepções que passou para sua conquista do Ouro.

Mas, Ana, o que isso tem de ligação com nossa vida financeira? Você já deve até estar imaginando esta relação. Já escrevi algumas vezes sobre como nosso comportamento com o dinheiro influencia nossa vida financeira.

Para organizar suas finanças pessoais, você pode seguir estes passos:

Conheça suas receitas e despesas: Faça um levantamento detalhado de todas as suas fontes de renda e de todos os seus gastos mensais. Crie um orçamento: Com base nas informações levantadas, crie um orçamento mensal. Estabeleça limites para cada categoria de gastos e certifique-se de que suas despesas não ultrapassem sua renda. Controle seus gastos: Acompanhe regularmente seus gastos e compare-os com o orçamento estabelecido. Utilize planilhas, aplicativos de finanças pessoais ou outras ferramentas que facilitem o controle e a categorização dos seus gastos. Estabeleça metas financeiras: Defina metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Isso pode incluir a criação de uma reserva de emergência, o pagamento de dívidas, a compra de um imóvel ou a realização de uma viagem. Evite dívidas desnecessárias: Evite contrair dívidas desnecessárias e, se tiver dívidas existentes, priorize o pagamento delas. Renegocie suas dívidas, se necessário, e evite o uso excessivo de cartões de crédito. Poupe e invista: Reserve uma parte do seu orçamento para poupança e investimentos. Crie o hábito de economizar regularmente e explore opções de investimentos que sejam adequadas ao seu perfil e objetivos financeiros. Revise regularmente suas finanças: Faça revisões periódicas das suas finanças para avaliar seu progresso, ajustar seu orçamento conforme necessário e redefinir metas financeiras.

Assim, afirmo que você pode ser Ouro na sua vida financeira, mas precisa entender que deve ser dado um passo de cada vez, deve não desistir, deve ter foco nas suas metas e entender seus limites financeiros. Mas sim, depois de tudo poderá comemorar suas conquistas, seu crescimento e seu Ouro. Acredite!

Pensem nisso! Até a próxima.

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

