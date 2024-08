Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (10/8)

O sábado chega trazendo algumas verdades. Pode ser que você tenha que lidar com alguns incômodos e por mais que você se sinta provocado(a), evite confrontos, mas também não fuja do que lhe incomoda. Tente olhar de perto para esses desconfortos. Seja gentil consigo mesmo(a), ou seja, trate-se com a mesma compreensão e empatia que você ofereceria a um amigo querido. A Lua chega no signo de Escorpião, lá não é um lugar confortável para Lua. E logo depois ela encontra Plutão para uma conversa interessante. Você será convocado(a) a sair do mundo dos enganos. Chegou a hora de encarar suas sombras e se responsabilizar pelas suas prisões. A gaiola está aberta. O que lhe prende aí dentro?

Áries

Você continua preso as mesmas ilusões? Repense Seus Planos, ariano(a). Se seus planos foram baseados em uma ilusão, talvez seja hora de reavaliá-los. Pergunte-se o que você realmente deseja e quais passos pode dar para alinhar seus planos com sua verdadeira essência.

Touro

Confie em si mesmo(a), taurino(a). Confie na sua capacidade de tomar decisões que refletem sua verdade interior. Você tem a sabedoria para fazer as mudanças necessárias. Se liberte da dependência de uma parceria para ir atrás dos seus objetivos. Você consegue.

Gêmeos

Reflita sobre os hábitos e pensamentos que você gostaria de transformar, geminiano(a). O que não está funcionando para você? O que está impedindo seu crescimento? Defina metas realistas e lembre-se que a repetição é fundamental para criar novos hábitos. A palavra-chave é: constância.

Câncer

Aproveite o final de semana para se divertir um pouco, canceriano(a). Os prazeres, hobbies e paixões podem promover transformação pessoal ou emocional. Você renova sua vida quando se permite relaxar ou se entrega a uma experiência criativa.

Leão

Liberte-se da dependência emocional, leonino(a). Pode ser que hoje o dia te convide a refletir sobre sua vida doméstica, suas raízes, seu ambiente familiar, e a maneira como você lida com questões emocionais mais profundas, pois só assim você consegue desapegar de relacionamentos ou vínculos que não te fazem bem.

Virgem

Para que você consiga estruturar e organizar sua vida, virginiano(a), tente transformar seu jeito de pensar ou de se comunicar com as pessoas. Se você continua insistindo nas mesmas ideias, vai repetir os mesmos resultados. Tente organizar mais sua rotina.

Libra

O que impede sua expressão, libriano(a)? Sinto que você precisa transformar sua relação com o seu valor e parar de esconder seus recursos internos. Existe um potencial a ser explorado. Faça um mergulho profundo sem medo.

Escorpião

Você precisa se libertar de emoções do passado, escorpiano(a), pois esse passado te impede de mostrar o seu brilho. Se liberte de padrões familiares que te impedem de ser, de ter autonomia ou de crescer.

Sagitário

A transformação tem que ser interna, sagitariano(a). Por mais que você esteja buscando uma relação amorosa com você mesmo(a), lembre de cuidar também da sua saúde mental e espiritual. Não permita que seus pensamentos, ideias ou relacionamentos te sufoquem.

Capricórnio

Identifique os valores que são mais importantes para você. Eles são o guia para decisões e ações. A transformação está acontecendo, não tem como fugir. Busque sua originalidade, independente da sua situação financeira.

Aquário

O primeiro passo para a autorrealização é conhecer quem você realmente é. Aceitar a si mesmo(a), com todas as suas falhas e virtudes, é crucial. Tome decisões que estejam em harmonia com seu propósito. Isso pode envolver mudanças em sua carreira.

Peixes

Continue trabalhando para superar crenças limitantes e comportamentos autossabotadores. Muitas vezes, somos nossos maiores obstáculos para a autorrealização. Mantenha-se aberta ao aprendizado e ao desenvolvimento pessoal, seja através de estudos formais, leitura, ou experiências de vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.