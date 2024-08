Previsão do signo de Aquário para hoje, 10 de agosto

O sábado chega trazendo algumas verdades. Pode ser que você tenha que lidar com alguns incômodos e por mais que você se sinta provocado(a), evite confrontos, mas também não fuja do que lhe incomoda. Tente olhar de perto para esses desconfortos. Seja gentil consigo mesmo(a), ou seja, trate-se com a mesma compreensão e empatia que você ofereceria a um amigo querido. A Lua chega no signo de Escorpião, lá não é um lugar confortável para Lua. E logo depois ela encontra Plutão para uma conversa interessante. Você será convocado(a) a sair do mundo dos enganos. Chegou a hora de encarar suas sombras e se responsabilizar pelas suas prisões. A gaiola está aberta. O que lhe prende aí dentro?

Signo de Aquário hoje

O primeiro passo para a autorrealização é conhecer quem você realmente é. Aceitar a si mesmo(a), com todas as suas falhas e virtudes, é crucial. Tome decisões que estejam em harmonia com seu propósito. Isso pode envolver mudanças em sua carreira.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.