Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (10)

A novela 'Familia é Tudo' deste sábado (10) vai ao ar às 19:25, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Memo decide cobrar de Lupita a suposta dívida de seu avô.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' deste sábado

Memo decide cobrar de Lupita a suposta dívida de seu avô. Elisa organiza um evento na rua de Lupita para exibir o comercial que elas fizeram. Furtado procura Mila. Léo faz um comentário sobre a noite em que Vênus foi atacada, e ela o questiona. Luca vai com Wilson e o perito falar com Electra.

O perito explica todo seu laudo para Electra, Murilo e Nanda. Jéssica discute com Maya. Léo se lembra do dia em que atacou Vênus e se sente mal. Furtado avisa a Mila que não a protegerá caso haja uma nova sabotagem ao restaurante. Electra descobre que Jéssica foi a responsável por todas as desavenças entre ela, Murilo e Luca.

Jéssica faz intriga de Electra para Roger. Júpiter percebe que o feitiço de Marieta não deu certo e fica irritado. Electra revela para Luca tudo o que descobriu sobre Jéssica. Marieta convida Leda para ir com ela à apresentação no comercial de Lupita. Nanda tenta consolar Electra.

Lupita fica animada com a produção feita por Elisa. Ubaiara se desespera ao ver Leda chegar para o evento de Lupita. Electra decide se vingar de Jéssica.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:25, na Rede Globo.