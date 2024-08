Movimentação de contêineres no Pecém salta 16% no 1° semestre

A APM Terminals, empresa que embarca e desembarca todos os contêineres que passam pelo Porto do Pecém, fechou o primeiro semestre do ano com a movimentação de 235.148 TEUs – 16,6% de crescimento em comparação com o mesmo período de 2023, quando foram movimentados 201.704 TEUs.

O incremento decorre da alta de 11,2% na importação de cargas conteinerizadas e de 22,6% no volume de contêineres exportados.

“Crescemos nos dois serviços de movimentação de contêineres, tanto na cabotagem, como na navegação de longo curso. O embarque e desembarque de cargas secas e refrigeradas aumentou, mas destaco também o crescimento na movimentação de contêineres vazios. Essa é outra vocação do nosso terminal em Pecém, que é a de fazer a gestão estratégica de contêineres vazios – serviço extremamente importante para a logística portuária brasileira”, enfatiza Marcelo Gurgel, gerente

comercial da APM Terminals Pecém.

Os contêineres vazios são indispensáveis, por exemplo, para o serviço de exportação de frutas frescas. Desembarcam no terminal sem carga para serem preenchidos com frutas colhidas no Nordeste, tendo como destino, principalmente, países da Europa.