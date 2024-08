Caucaia, Icapuí e Jijoca entre as cidades que mais cortam empregos no Ceará

No primeiro semestre de 2024, mais de 50 municípios cearenses registraram perdas no mercado de trabalho formal. Isso significa que essas cidades tiveram mais demissões do que contratações.

Quem lidera esse amargo ranking é Caucaia, que já eliminou, nos primeiros seis meses do ano, 1,5 mil empregos de carteira assinada (resultado de 10,4 mil desligamentos e 8,9 mil admissões). Os dados são do Caged, do Ministério do Trabalho.

Outro destaque negativo é Itapajé, onde foram perdidos 710 empregos. Já Abaiara assinalou 570 vagas perdidas, influenciada pela conclusão de um projeto de energia solar.

Canindé e Tejuçuoca surgem em seguida com mais de 200 demissões, cada uma.

Demissões no litoral

A situação do mercado de trabalho também é preocupante em Icapuí e Jijoca de Jericoacoara.

Entre cidades do litoral cearense fora da Região Metropolitana de Fortaleza, Icapuí teve o pior desempenho na primeira metade deste ano, contabilizando 212 empregos cortados (resultado de 939 demissões contra apenas 727 admissões).

Em Jijoca, o saldo negativo foi de 196 vagas.

