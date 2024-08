Lucro de M. Dias Branco cresce 19,8% no 1º semestre

Foi divulgado nesta sexta-feira, após o fechamento do mercado, o balanço da cearense M. Dias Branco relativo ao segundo trimestre deste ano de 2024. A Líder nacional em massas, biscoitos, farinhas e farelos encerrou o primeiro semestre de 2024 (2S24) com volume de vendas de 904,1 mil toneladas, um crescimento de 5,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A empresa registrou lucro líquido de R$ 344,8 milhões, ante R$ 287,8 milhões no 1S23, com aumento de 19,8% na mesma comparação.

O EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) fechou o semestre em R$ 614,1 milhões, com incremento de 11,6%.

No segundo trimestre do ano (2T24), os volumes tiveram elevação de 11,6%, com destaque para massas, farinhas e farelo, categorias que apresentaram forte crescimento e ganho de market share (29,2% para massas e 12,1% para farinhas).

Em massas, o crescimento de market share em volume registrou-se principalmente em massa comum nas regiões Norte e Nordeste. Em farinhas, destacaram-se as embalagens destinadas aos consumidores e aos clientes institucionais.

Apesar da elevação expressiva em volume de vendas, houve redução da receita no 2T24 na comparação com o 2T23.

“Com a queda do preço internacional do trigo, a indústria de massas e biscoitos reduziu os preços, principalmente de itens de menor valor agregado, movimento que foi acompanhado por M. Dias Branco.

Ao longo do segundo trimestre, a curva do trigo inverteu e a commodity voltou a subir. Junto a isso, houve a desvalorização do real frente ao dólar. Os reajustes para elevar os preços, de forma a acompanhar os custos, se materializaram apenas em junho, último mês do trimestre, mas ainda não se refletem no EBITIDA do resultado reportado”, como explica Fábio Cefaly, diretor de Relações com Investidores da M. Dias Branco.

A empresa, que tem uma planta em Bento Gonçalves (RS), não teve suas operações diretamente afetadas pelas chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul no mês de maio. Ela realizou diferentes ações de auxílio à população atingida, como atendimento psicológico e voluntariado, além de doações em alimentos e dinheiro. Desde maio, a empresa doou a entidades sociais que operam no estado 67,3 toneladas, entre massas, biscoitos e farinha, e mais de R$ 200 mil em recursos financeiros.

A M. Dias Branco foi eleita 50 Most Honored Companies da pesquisa Institutional Investor 2024, uma das principais publicações do mercado financeiro internacional.

No segmento de alimentos e bebidas no ranking América Latina Midcap, a companhia recebeu a 1ª colocação nas categorias melhor CEO (Ivens Dias Branco), melhor CFO (Gustavo Theodozio), Melhor Profissional de Relações com Investidores (Fabio Cefaly), Melhor Conselho de Administração, Melhor Programa de Relações com Investidores, Melhor ESG, Melhor Equipe de Relações com Investidores e Melhor Encontro com Analistas Financeiros.

Já no ranking geral (Overall) do segmento de Alimentos e Bebidas da América Latina, que reúne companhias de todos os portes, a M. Dias Branco se destacou com o primeiro lugar na categoria Profissional de Relações com Investidores, concedido ao diretor de RI, Fabio Cefaly.