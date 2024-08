Dinamarquesa Vestas anuncia investimento milionário e acordo para impulsionar indústria eólica no CE

A dinamarquesa Vestas, que tem fábrica instalada em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), selou acordo com os governos federal e estadual para melhorar a ambiência para a cadeia produtiva do setor eólico no Ceará. Além disso, a empresa anunciou um investimento de R$ 130 milhões no Estado.

O pacote é formado pelo tripé: redução de custo para a indústria, empréstimos especiais e recolhimento de créditos tributários.

Veja também Negócios Por que o Ceará perdeu posições nos últimos anos em ranking de energia eólica? Entenda Ingrid Coelho Dívida dos estados: Elmano defende 2% para fundo de equalização e repasse nos moldes do FPE

As informações foram divulgadas pelo presidente para a América Latina da Vestas, Eduardo Ricotta, durante coletiva de imprensa. Conforme o executivo, será lançada a turbina V163, cuja finalidade é baratear a energia elétrica para o segmento.

Legenda: Com investimento, 25 mil empregos serão mantidos, diz CEO Eduardo Ricotta Foto: Ismael Soares

Parceria com o Santander

Já o financiamento com taxas mais competitivas para os fornecedores será vinculado à agenda Ambiental, Social e Governança (ASG, tradução de ESG). Quanto maior o comprometimento com essas práticas, menor será a taxa de juros, reduzindo a até 0,85% ao mês.

Os fornecedores beneficiados pelos empréstimos fazem parte da cadeia de suprimentos que atende a Vestas e o mercado eólico cearense.

No primeiro momento, o valor acordado com o banco privado Santander foi de R$ 1 bilhão. No entanto, afirmou Ricota, o montante poderá chegar R$ 2,5 bilhões.

“Estou deixando isso claro para os fornecedores, dizendo que esse é o preço para se ter uma empresa verde. É muito importante que o governo também faça esse movimento e não apenas a indústria”, disse, frisando a necessidade de subsídios atrelados às medidas sustentáveis.

Com o governo do Ceará, foi negociada a transferência de crédito de impostos para os clientes que desenvolverem projetos de pás eólicas no Estado, com o objetivo de impulsionar a indústria local. O acordo será assinado nesta sexta-feira (9).

O pacote, portanto, prevê:

Lançamento de turbina V163 para gerar maior competitividade na indústria; Empréstimos com juros especiais para fornecedores; Transferência de crédito tributário para empresas que investirem no Ceará.

Por enquanto, afirmou, a empresa não pensa em expandir a atuação no Ceará. Nesta sexta, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, a Embaixadora da Dinamarca no Brasil, Eva Bisgaard Pedersen, além de executivos da Vestas, visitam a fábrica da empresa em Aquiraz para oficializar o lançamento do plano.