BNB inicia hoje financiamento para mensalidades de universitários

O Banco do Nordeste (BNB) inicia a partir desta segunda-feira (17) a solicitação de financiamentos do Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) para estudantes de nível superior. Os empréstimos podem cobrir até 100% do valor da mensalidade.

O crédito pode ser solicitado por estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação não gratuitos em qualquer época do ano e por meio do portal do BNB.

Para ser elegível, o estudante deve ter participado de pelo menos uma edição do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a partir de 2010, ter obtido média das notas das provas igual ou superior a 450 pontos e nota maior que zero na redação.

Juros mais baixos

De acordo com o BNB, foi reservado R$ 20 milhões para este público em 2022, recursos oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O crédito garante ainda ter os juros mais baixos do mercado para a modalidade e um prazo de pagamento de até três vezes o tempo de duração do curso. Neste tempo, o pagamento mensal será de 35% do valor da mensalidade acrescidos os juros.

Veja como solicitar o crédito

O crédito pode ser solicitado pelo estudante por meio do site do BNB, dispensando o deslocamento a agências. Para isso, deve efetuar um cadastro e aguardar a aprovação.

A solicitação, então, irá para a instituição de ensino superior de destino, que irá emitir o DRI (documento de regularidade de inscrição).

Quando tratar-se de aditamento, será emitido o DRM (documento de regularidade de matrícula) pela instituição de ensino superior, sem a necessidade de nova solicitação de financiamento no portal BNB.

Acesse o site do BNB Na aba "Para Você", clique em "Financiamento Estudantil" Depois, clique em "Solicite seu financiamento". Você será redirecionado para a página de cadastro Preencha os dados solicitados. Depois, aguarde a aprovação